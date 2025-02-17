Набиуллина едет в Екатеринбург, чтобы разобраться с кибермошенниками

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр цифрового развития России Максут Шадаев приедут в Екатеринбург 19 февраля. Участие чиновников федерального уровня заявлено в программе форума «Кибербезопасность в финансах».
Это традиционный форум, где представители банков, IT-компаний, страховых компаний, других организаций финансового сектора обсуждают вопросы информационной безопасности и противодействия мошенникам. В рамках форума пройдет более 40 тематических сессий и мастер-классов, посвященных защите данных, импортозамещению и внедрению отечественных технологий.
Пленарное заседание с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной станет одним из ключевых событий форума. Основная тема встречи руководителя ЦБ с участниками рынка — перспективы межотраслевого взаимодействия для защиты граждан от хищений средств кибермошенниками.
А 21 февраля, впервые в истории мероприятия, пройдет демо-день со свободным доступом на площадку (в «Экспо-Центр») всех желающих. Тут российские разработчики и вендоры продемонстрируют практические кейсы ведущих банков и IT-компаний, а также перспективные разработки, которые формируют будущее отечественных технологий.
Уральский форум — крупнейшее мероприятие для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций. В мероприятиях форума в 2025 году планируется участие руководства Банка России, руководителей федеральных органов власти, топ-менеджеров кредитных и некредитных финансовых организаций, а также ведущих компаний в сфере кибербезопасности.