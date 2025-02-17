Набиуллина едет в Екатеринбург, чтобы разобраться с кибермошенниками

А 21 февраля, впервые в истории мероприятия, пройдет демо-день со свободным доступом на площадку (в «Экспо-Центр») всех желающих. Тут российские разработчики и вендоры продемонстрируют практические кейсы ведущих банков и IT-компаний, а также перспективные разработки, которые формируют будущее отечественных технологий.