FT узнала, к чему Европа подготовит Украину перед переговорами

Источник FT, близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев на переговоры Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде не пригласили, Украина узнала об их подготовке из СМИ. Однако украинские дипломаты все равно приедут в Саудовскую Аравию после визита в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. «Конечно, мы понимаем, что у американцев есть свои проблемы с россиянами, двусторонние отношения — это не наше дело… Но необходимо участие Украины и Европы, если переговоры ведутся об Украине и Европе», — сказал собеседник газеты.