Стало известно о возможной отставке российского губернатора

По словам одного из них, губернатор может покинуть свой пост весной или осенью 2025 года, сейчас же идет отбор кандидатов. Другой собеседник издания добавил, что отставка Куйвашева обсуждается уже давно, однако многое зависит от того, как скоро получится выбрать и согласовать кандидата на кресло руководителя Свердловской области.