Россию за ночь атаковали 90 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1090-й

8:25 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности разместить британские войска на Украине, подчеркнув, что этот шаг является частью усилий по обеспечению безопасности страны. Его заявление прозвучало перед встречей европейских лидеров в Париже, где будет обсуждаться инициатива Эммануэля Макрона по возможному развертыванию миротворческих сил. На фоне переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, на которые европейские страны не пригласили, Лондон намерен занять более активную позицию в поддержке Киева.