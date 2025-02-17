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Россию за ночь атаковали 90 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1090-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотников и управляемую ракету «Нептун-МД» над регионами России. Президент США Дональд Трамп анонсировал «очень скорую» встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа помогла Украине больше, чем Америка. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность разместить в зоне конфликта британские войска. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:43 США не пригласили украинскую делегацию на переговоры с Россией в Саудовской Аравии, потому что Вашингтон планирует провести двусторонние встречи с представителями Москвы и Киева по отдельности, а затем организовать совместную встречу, сообщает NBC со ссылкой на источники среди американских чиновников.

8:34 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах по урегулированию конфликта, заявил американский лидер Дональд Трамп.

8:25 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности разместить британские войска на Украине, подчеркнув, что этот шаг является частью усилий по обеспечению безопасности страны. Его заявление прозвучало перед встречей европейских лидеров в Париже, где будет обсуждаться инициатива Эммануэля Макрона по возможному развертыванию миротворческих сил. На фоне переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, на которые европейские страны не пригласили, Лондон намерен занять более активную позицию в поддержке Киева.

8:19 Европу «обязательно спросят» по поводу урегулирования конфликта на Украине, потому что она оказала Киеву больше поддержки, чем США, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

8:14 Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться «очень скоро», сообщил американский лидер.

8:10.

8:08 Подконтрольный ВСУ город Херсон частично обесточен, сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.

8:05 ? Средства ПВО уничтожили 90 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщил в Минобороны РФ.

Над акваторией Азовского моря сбиты 38 БПЛА, 24 — над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, семь — над Черным морем. Еще по два дрона были сбиты над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской.

Также уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1090-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.