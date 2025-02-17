Учения со стрельбами пройдут в Новороссийске 17 февраля

Учения с проведением стрельб запланированы в Новороссийске 17 февраля. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации муниципального образования.
Тренировки проведут при участи дежурных сил Новороссийской военно-морской базы в акватории морпорта Новороссийска. Учения пройдут дважды: утром с 11:00 до 13:00 и вечером с 21:00 до 23:00.
«В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — рассказали в мэрии города-героя.
Такие учения не редкость и в Новороссийске они проходят регулярно.
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 февраля произошла массированная атака беспилотников. В результате нее есть пострадавшие.