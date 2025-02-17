Лукашенко назвал роту почетного караула элитным подразделением Вооруженных Сил

Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас рота почетного караула является неизменным участником всех официальных церемоний, государственных, а также значимых общественно-политических мероприятий. Он заметил, что традиционными стали плац-концерты на парадах в День Победы и День Независимости Беларуси, которые тепло принимаются, поддерживаются зрителями.