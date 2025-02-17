Лукашенко назвал роту почетного караула элитным подразделением Вооруженных Сил

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 17 февраля, поздравил личный состав и ветеранов роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры с 30-летием с момента образования и назвал роту почетного караула элитным подразделением Вооруженных Сил. Об этом проинформировали в пресс-службе президента, пишет БелТА.
— В кратчайший срок после своего создания рота почетного караула стала элитным подразделением Вооруженных Сил Республики Беларусь, служба в котором особенно почетна, но в то же время и ответственна, — подчеркнул президент Беларуси в поздравлении.
Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас рота почетного караула является неизменным участником всех официальных церемоний, государственных, а также значимых общественно-политических мероприятий. Он заметил, что традиционными стали плац-концерты на парадах в День Победы и День Независимости Беларуси, которые тепло принимаются, поддерживаются зрителями.
Глава государства заявил, что, благодаря участию в различных международных мероприятиях рота почетного караула известна и далеко за пределами Беларуси, являясь визитной карточной страны и Вооруженных Сил. Президент убежден в том, что и далее рота почетного караула будет гордостью, образцом трудолюбия, патриотизма, преданности воинскому долгу и присяге.
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