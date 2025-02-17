«Это не наш формат»: мэр Лошкин поторопил подчиненных с очисткой тротуаров

— Учитывая перепад температур и случаи травматизма пешеходов, поручаю главам районов усилить ликвидацию наледи, обработку противогололедными материалами, вывоз снега на внутриквартальных проездах и, особенно, на подходах к соцучреждениям, — заявил Алексей Лошкин на совещании в мэрии. —Давайте на опережение работать, а не от публикации к публикации. Это не наш формат.