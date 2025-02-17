Шавкат Мирзиёев вылетел в Кувейт

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха 17 февраля отбыл в эту страну с официальным визитом. В соответствии с программой пребывания в городе Эль-Кувейте пройдут переговоры на высшем уровне, состоится ряд деловых и культурных мероприятий», — говорится в сообщении.