Закон «О многодетной семье» подписан в Иркутской области

В Иркутской области подписан закон «О многодетной семье», ранее принятый в окончательном чтении на 20 сессии Заксобрания региона. Закон устанавливает статус многодетной семьи, регламентирует учет сведений и определяет условия предоставления мер поддержки.
Отметим, в ряде законов на сегодняшний день есть правовые акты, регулирующие данные вопросы. Но как такового определения для понятия не было. Сейчас главная цель — повышение рождаемости и укрепление семьи. Системный подход будет направлен на увеличение поддержки.
Итак, отныне статус многодетной семьи могут получит в том случае, если родители воспитывают трое и более детей (как рожденных, так и усыновленных), не достигших 18 лет, либо 23 лет (условие — обучение по очной форме).
Также все члены семьи должны иметь российское гражданство и жить вместе. Единственное исключение — ребенок уехал на учебу по очной форме и не учтен в составе другой многодетной семьи.
Закон допускает, что один из родителей может быть зарегистрирован в другом регионе, но при условии, что второй и не менее трех детей зарегистрированы по месту жительства в Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт Иркутска стал вторым по сложности для пилотирования в России.