Евгений Куйвашев опроверг слухи об отставке с поста свердловского губернатора

Близкий к правительству региона telegram-канал «Не для протокола» отметил, что на работу главы региона многочисленные «отставки» не влияют и сообщил, что на этой неделе Евгений Куйвашев собирается провести рабочие встречи, в том числе с федеральными чиновниками, съездить в Ирбит и совершить рабочую командировку в Беларусь.