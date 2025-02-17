Евгений Куйвашев опроверг слухи об отставке с поста свердловского губернатора

Близкий к правительству региона telegram-канал «Не для протокола» отметил, что на работу главы региона многочисленные «отставки» не влияют и сообщил, что на этой неделе Евгений Куйвашев собирается провести рабочие встречи, в том числе с федеральными чиновниками, съездить в Ирбит и совершить рабочую командировку в Беларусь.
Ранее четыре источника, близких к администрации президента, сообщили «Ведомостям», что Евгений Куйвашев может покинуть должность губернатора Свердловской области весной или осенью 2025 года, однако кандидат на его пост не выбран. По данным одного из источников, господин Куйвашев может перейти на работу на федеральный уровень.
Евгений Куйвашев является главой региона с 2012 года, в 2022 году был переизбран на третий срок. До этого он работал полпредом Уральского Федерального округа (УрФО), ранее также был мэром Тюмени.