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Минниханов прилетел в ОАЭ для участия в международной оборонной выставке

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня татарстанский лидер примет участие в Международной оборонной выставке IDEX-2025 в столице государства Абу-Даби, сообщается на его официальном сайте.

Источник: ИА Татар-информ

IDEX — одна из крупнейших мировых выставок вооружений, которая проводится раз в два года и собирает производителей и заказчиков военной техники, оружия и систем безопасности. В 2023 году мероприятие посетили более 132 тыс. человек, было представлено свыше тысячи компаний из 65 стран, а сумма подписанных контрактов превысила 8,8 млрд долларов США.

Российская Федерация — традиционный участник IDEX. В этом году российскую делегацию возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров. Организатором российской экспозиции выступает «Рособоронэкспорт», представляющий продукцию ведущих российских предприятий, таких как «Вертолеты России», «Ростех», «Алмаз-Антей» и другие.

Ожидается, что на выставке Россия впервые представит за рубежом танк Т-90МС «Прорыв» в обновленной версии, комплекс ПВО «Панцирь-СМД-Е», новые модификации барражирующих боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов, а также образцы стрелкового вооружения. Также будут представлены вертолеты Ка-32А11М, «Ансат» и Ми-38.

Предприятия Татарстана неоднократно принимали участие в IDEX, демонстрируя широкий спектр продукции военного назначения.