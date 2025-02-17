Минниханов прилетел в ОАЭ для участия в международной оборонной выставке

IDEX — одна из крупнейших мировых выставок вооружений, которая проводится раз в два года и собирает производителей и заказчиков военной техники, оружия и систем безопасности. В 2023 году мероприятие посетили более 132 тыс. человек, было представлено свыше тысячи компаний из 65 стран, а сумма подписанных контрактов превысила 8,8 млрд долларов США.