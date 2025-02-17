Минниханов прилетел в ОАЭ для участия в международной оборонной выставке

IDEX — одна из крупнейших мировых выставок вооружений, которая проводится раз в два года и собирает производителей и заказчиков военной техники, оружия и систем безопасности. В 2023 году мероприятие посетили более 132 тыс. человек, было представлено свыше тысячи компаний из 65 стран, а сумма подписанных контрактов превысила 8,8 млрд долларов США.
Российская Федерация — традиционный участник IDEX. В этом году российскую делегацию возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров. Организатором российской экспозиции выступает «Рособоронэкспорт», представляющий продукцию ведущих российских предприятий, таких как «Вертолеты России», «Ростех», «Алмаз-Антей» и другие.
Ожидается, что на выставке Россия впервые представит за рубежом танк Т-90МС «Прорыв» в обновленной версии, комплекс ПВО «Панцирь-СМД-Е», новые модификации барражирующих боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов, а также образцы стрелкового вооружения. Также будут представлены вертолеты Ка-32А11М, «Ансат» и Ми-38.
Предприятия Татарстана неоднократно принимали участие в IDEX, демонстрируя широкий спектр продукции военного назначения.