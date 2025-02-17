Шор предложил Маску провести аудит ранее выделенных Молдове денег

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Главе Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илону Маску следовало бы провести аудит ранее выделенных Молдове денег, об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
Так политик прокомментировал ранее обнародованную информацию о том, что DOGE прекращает финансирования фонда, предназначенного для «Консорциума по выборам и укреплению политического процесса», в который входила и Молдова. Сообщалось, что республика должна была получить 22 миллиона долларов для поддержки «инклюзивного и основанного на широком участии политического процесса».
Инклюзивный" в понимании сандовского (президента Молдовы Майи Санду, — ред.) режима — значит, сажать оппозицию в тюрьму, запрещать партии и закрывать телеканалы. И $22 миллиона, которые прошлая администрация хотела дать на это, — неплохой бюджет. Благо, не успели.
В этом контексте оппозиционер подчеркнул, что ранее выделенные Штатами молдове деньги также неплохо было бы подвергнуть аудиту.
«Может, Департамент госэффективности Маска проведет аудит и узнает, куда делись ранее выделенные деньги? Уверен, их пасовцы (члены правящей партии PAS, — ред.) тоже “инклюзивно” потратили — ну и попилили. Не без этого», — подытожил Шор.
На мероприятии, посвященном запуску АНО «Евразия» патриотического движения «Победа 9/45», где Шор присутствовал в качестве члена попечительского совета организации, политик отметил, что организация USAID, деятельность которой приостановили США с приходом к власти Дональда Трампа, в Молдове была «частью экосистемы по разрушению наших целостных идей» и финансировала не только политические силы, но и фашистские организации.