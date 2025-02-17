Шор предложил Маску провести аудит ранее выделенных Молдове денег

Так политик прокомментировал ранее обнародованную информацию о том, что DOGE прекращает финансирования фонда, предназначенного для «Консорциума по выборам и укреплению политического процесса», в который входила и Молдова. Сообщалось, что республика должна была получить 22 миллиона долларов для поддержки «инклюзивного и основанного на широком участии политического процесса».