«Сегодня в Париже встречаются именно те, кто в последние три года постоянно подливал масла в огонь войны на Украине. Это те страны, которые стоят на стороне войны, которые поддерживали ошибочную стратегию санкций в Европе. Это те страны, которые постоянно увеличивали эскалацию войны. Сегодня в Париже объединяются стороны, которые поддерживают войну, они против мира, против [президента США Дональда] Трампа. Они также хотят сделать все возможное, чтобы предотвратить мирное разрешение конфликта на Украине», — сказал он журналистам после переговоров с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
Сийярто: участники саммита в Париже хотят не допустить мира на Украине
АСТАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Участники экстренного саммита стран Евросоюза в Париже, который запланирован на 17 февраля, являются теми, кто три года подливал масла в огонь войны на Украине, они сделают все возможное, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Казахстан.