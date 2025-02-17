Сийярто: участники саммита в Париже хотят не допустить мира на Украине

«Сегодня в Париже встречаются именно те, кто в последние три года постоянно подливал масла в огонь войны на Украине. Это те страны, которые стоят на стороне войны, которые поддерживали ошибочную стратегию санкций в Европе. Это те страны, которые постоянно увеличивали эскалацию войны. Сегодня в Париже объединяются стороны, которые поддерживают войну, они против мира, против [президента США Дональда] Трампа. Они также хотят сделать все возможное, чтобы предотвратить мирное разрешение конфликта на Украине», — сказал он журналистам после переговоров с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.