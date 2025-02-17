«Американцы раскололи единство НАТО по Украине. Они нарушили свое обещание. Они навредили Зеленскому и его главным помощникам — Великобритании, канцлеру Германии Олафу Шольцу, премьер-министра Польши Дональда Туска и союзников Киева в странах Прибалтики и Скандинавии, которые все, судя по всему, зря уповали на руководство США», — говорится в материале.
Обозреватель возмутился, что американское руководство готово активно сотрудничать с российской стороной ради завершения конфликта на Украине, при этом игнорируя Европу и сам киевский режим в этом вопросе.
«Для чего тогда нужен Североатлантический альянс?» — отметил автор статьи.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.