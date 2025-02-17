В Березовском не состоялась инаугурация главы Юлии Маслаковой

Напомним, голосование депутатов думы Березовского по вопросу избрания главы муниципалитета прошло 30 января. Документы на участие в конкурсе на пост мэра подали 10 претендентов, включая председателя местной думы Алексея Горевого («Единая Россия», ЕР), но конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов только двух кандидатов: Евгения Писцова (ЕР) и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. Сразу после открытия заседания она заявила о снятии своей кандидатуры и отказалась представлять свою программу. Несмотря на отсутствие, госпожа Маслакова получила 17 голосов, господин Писцов — всего шесть.