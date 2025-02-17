Новым и.о. прокурора Дзержинска стал Иван Бацин

Как сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области, ранее эту должность занимал Николай Скворцов. Бацин является выпускником Нижегородской академии МВД России. В органах прокуратуры работает с 2008 года. До этого он занимал различные должности в Навашинском, Кулебакском и Богородском округах.