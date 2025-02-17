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Назначен аким Восточно-Казахстанской области

Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области. Им стал Нурымбет Сактаганов. Ранее он был первым заместителем главы данного региона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: gov.kz

«Указом главы государства Сактаганов Нурымбет Аманович назначен акимом Восточно-Казахстанской области», — сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

Напомним, 14 февраля стало известно, что Ермек Кошербаев освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области. Этот пост он занимал с июня 2023 года. Теперь он стал заместителем премьер-министра Казахстана.

Позже на сайте маслихата Восточно-Казахстанской области было опубликовано объявление о предстоящей даче согласия депутатами маслихатов на назначение главы региона. Сессию запланировали на сегодня, 17 февраля, на 10 часов утра в Усть-Каменогорске.