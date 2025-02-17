Додон призвал парламент Молдавии принять закон об иноагентах

«Наши соросята (представители фонда Сороса — прим. ТАСС) потеряют $22 млн финансовой поддержки после решения Департамента эффективности правительства США (DOGE) аннулировать фонд в размере $486 млн для “Консорциума по проведению выборов и укреплению политического процесса”, в который входит и наша страна. Мы считаем, что это правильное решение, так как деньги американских налогоплательщиков у нас разворовывались, а также использовались в неблаговидных целях, направленных на раскол общества и сохранение у власти, вопреки воли народа, режима президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые ввергли страну в жесточайший экономический кризис», — сказал Додон. Он добавил, что в конце следующей недели социалисты начинают акции протеста с требованием отставки правительства, которое ввергло страну в жесточайший экономический кризис.