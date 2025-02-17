Додон призвал парламент Молдавии принять закон об иноагентах

КИШИНЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Парламент Молдавии должен принять по примеру Грузии закон об иноагентах и запретить финансируемым из-за рубежа неправительственным организациям заниматься политикой. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя предстоящие в этом году выборы в парламент.
Принятие закона об иноагентах по примеру США, многих стран ЕС, Грузии и других государств станет политическим обязательством Партии социалистов и будет прописан в том числе в нашей предвыборной платформе. Неправительственным организациям будет запрещено заниматься политикой — таково требование времени. Социалисты разработают и предложат утвердить в будущем парламенте такой закон.
Он приветствовал решение властей США отменить выделение $22 млн на избирательные процессы в Молдавии.
«Наши соросята (представители фонда Сороса — прим. ТАСС) потеряют $22 млн финансовой поддержки после решения Департамента эффективности правительства США (DOGE) аннулировать фонд в размере $486 млн для “Консорциума по проведению выборов и укреплению политического процесса”, в который входит и наша страна. Мы считаем, что это правильное решение, так как деньги американских налогоплательщиков у нас разворовывались, а также использовались в неблаговидных целях, направленных на раскол общества и сохранение у власти, вопреки воли народа, режима президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые ввергли страну в жесточайший экономический кризис», — сказал Додон. Он добавил, что в конце следующей недели социалисты начинают акции протеста с требованием отставки правительства, которое ввергло страну в жесточайший экономический кризис.
«На прошлой неделе тысячи социалистов пообщались с гражданами в разных районах страны. Люди говорят, что Санду сфальсифицировала прошедшие в прошлом году выборы президента и украла их голоса. Они возмущены непрекращающимся ростом цен, резким падением уровня жизни и в целом антинародной политикой правящей партии. Граждане готовы выходить на протесты и с нетерпением ждут выборов, чтобы сменить эту власть. 22 февраля даем старт протестам. Первая акция протеста состоится перед зданием администрации президента», — отметил Додон.
Молдавия переживает многолетний экономический кризис, который спровоцировал акции протеста. В начале осени 2025 года, как ожидается, в Молдавии должны пройти парламентские выборы. Полномочия главы государства ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, окончательная расстановка политических сил в стране станет ясна после парламентских выборов.