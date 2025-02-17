Ильсур Метшин: «Это будет третья полноценная школа, которую мы строим в новом микрорайоне, где будет проживать порядка 30 тысяч человек»

Новая школа на 1224 места в жилом комплексе «Лето» к строительству которой мы уже приступили. Это будет третья полноценная школа, которую мы строим в новом микрорайоне, где будет проживать порядка 30 тысяч человек, это соразмерно многим районам Татарстана. Мы стараемся сбалансированно развивать районы, двигаясь в рамках концепции полицентричного города. Все районы должны быть комфортными, зелеными, безопасными. Это цель, к которой мы последовательно движемся. Везде должны быть условия для работы, отдыха, образования. Благо национальные проекты дают нам такую возможность.