Ильсур Метшин: «Это будет третья полноценная школа, которую мы строим в новом микрорайоне, где будет проживать порядка 30 тысяч человек»

В этом году в Казани по национальному проекту «Молодежь и дети» будет построена школа на 1224 места. Учебное заведение расположится в ЖК «Лето» Советского района. Строительство школы уже началось. Об этом сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме города рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Новая школа на 1224 места в жилом комплексе «Лето» к строительству которой мы уже приступили. Это будет третья полноценная школа, которую мы строим в новом микрорайоне, где будет проживать порядка 30 тысяч человек, это соразмерно многим районам Татарстана. Мы стараемся сбалансированно развивать районы, двигаясь в рамках концепции полицентричного города. Все районы должны быть комфортными, зелеными, безопасными. Это цель, к которой мы последовательно движемся. Везде должны быть условия для работы, отдыха, образования. Благо национальные проекты дают нам такую возможность.
В четырехэтажном здании площадью 24,6 тыс. кв.м разместятся по два спортивных зала и бассейна, а также актовый зал и столовая на 612 мест. Рабочие завершили разработку котлована, продолжается забивка и срубка свай, устройство и фундамента башенного крана.
Напомним, в прошлом году благодаря нацпроекту «Образование» в Казани открылись три школы почти на 4 тысячи мест: по ул. Родины, в микрорайоне М14 и в ЖК «Весна-2». А на базе образовательных учреждений № 64 и № 174 создали детские технопарки «Кванториум». Семь школ города оснастили вычислительной техникой, программным обеспечением и презентационным оборудованием.
Всего за 11 лет в Казани построено 29 школ. За исключением Москвы и Санкт-Петербурга это является рекордным показателем среди городов-миллионников.