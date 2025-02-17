В Ташкенте появится павильон в виде традиционной башкирской юрты

В столице Узбекистана городе Ташкенте появится павильон в виде традиционной башкирской юрты. Об этом сообщил вице-премьер и министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев на оперативном совещании в правительстве республики 17 февраля.
По его словам, юрту разместят в числе группы павильонов национальных культур в рамках реконструкции парка Дружбы. Их планируется открыть в марте этого года.
Шельдяев подчеркнул, что Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Башкирии. В 2025 году ВТО между азиатской республикой и российским регионом должен достичь 300 млн долларов США. На территории Башкирии запланирована реализация трех совместных проектов. Сотрудничество планируется в таких сферах, как энергетика и производство энергетического оборудования, туризм.