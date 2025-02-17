В Ташкенте появится павильон в виде традиционной башкирской юрты

Шельдяев подчеркнул, что Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Башкирии. В 2025 году ВТО между азиатской республикой и российским регионом должен достичь 300 млн долларов США. На территории Башкирии запланирована реализация трех совместных проектов. Сотрудничество планируется в таких сферах, как энергетика и производство энергетического оборудования, туризм.