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В Ташкенте появится павильон в виде традиционной башкирской юрты

Ее разместят в парке Дружбы.

Источник: пресс-служба Главы РБ

В столице Узбекистана городе Ташкенте появится павильон в виде традиционной башкирской юрты. Об этом сообщил вице-премьер и министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев на оперативном совещании в правительстве республики 17 февраля.

По его словам, юрту разместят в числе группы павильонов национальных культур в рамках реконструкции парка Дружбы. Их планируется открыть в марте этого года.

Шельдяев подчеркнул, что Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Башкирии. В 2025 году ВТО между азиатской республикой и российским регионом должен достичь 300 млн долларов США. На территории Башкирии запланирована реализация трех совместных проектов. Сотрудничество планируется в таких сферах, как энергетика и производство энергетического оборудования, туризм.