В Башкирии школы получат новое оборудование.

В Башкирии в 2025 году школы получат новое оборудование. Об этом в понедельник на оперативном совещании правительства сообщил министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.
По его словам, речь идет об оснащении современным оборудованием кабинетов по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд».
«Мы начинаем масштабную модернизацию и оснащение именно с этих школьных предметов. На уроках по этим предметам наше подрастающее поколение учится трем очень важным вещам: это любить и защищать свою родину и трудиться во благо Родины», — отметил министр.
Он также добавил, что в рамках нацпроекта на эти цели будет потрачено 203,5 млн рублей. Всего новое оборудование получат 711 школ во всех муниципалитетах республики. По количеству оснащаемых школ республика занимает 4 место в стране и 1 место в ПФО.