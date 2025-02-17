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Лукашенко проводит встречу с белорусскими бизнесменами 17 февраля

Лукашенко проводит встречу с представителями частных компаний 17 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 17 февраля, проводит встречу с белорусскими бизнесменами. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Начало недели в графике Первого — важное событие для бизнеса!» — сказано в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что глава государства проводит встречу с представителями частных предприятий. Отмечается, что негосударственный сектор составляет половину ВВП страны. Говорится, что создание комфортных условий для бизнеса находится в фокусе президента Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал роту почетного караула элитным подразделением Вооруженных Сил.

Тем временем МАРТ Беларуси сказал, как изменятся тарифы на газ, электричество, отопление в 2025 году: «Цена на газ не вырастет, на электричество — увеличится на 11,9%».

Кроме того, ГАИ объяснила установку знака-гибрида на парковках Минска.