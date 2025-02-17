Токаев дал поручения Генпрокурору

Еще сообщил, что в социально-экономической сфере восстановлены нарушенные права 81 тысячи предпринимателей, 979 тысяч пенсионеров, лиц из социально уязвимых слоев населения и других. Не допущено нарушений трудовых прав 123 тысяч работников. В пользу детей взысканы долги по алиментам на 4,6 млрд тенге.