Токаев дал поручения Генпрокурору

Берик Асылов️ отчитался о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности. ️Также доложил о криминогенной ситуации и мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере:
- органы прокуратуры пресекли более 32 тысяч решений на стадии досудебного расследования, противоречащих Уголовно-процессуальному кодексу, не допустили необоснованного вовлечения в уголовную орбиту 4 тысяч лиц, освободили более 1500 незаконно задержанных лиц;
- по протестам Генерального прокурора Верховным cудом улучшено положение 150 лиц, из них полностью оправданы 10 лиц;
Еще сообщил, что в социально-экономической сфере восстановлены нарушенные права 81 тысячи предпринимателей, 979 тысяч пенсионеров, лиц из социально уязвимых слоев населения и других. Не допущено нарушений трудовых прав 123 тысяч работников. В пользу детей взысканы долги по алиментам на 4,6 млрд тенге.
Проинформировал, что за прошлый год государству возмещен ущерб на сумму свыше 627 млрд тенге;
Генпрокурор рассказал о том, что прокурорскую помощь получили 800 инвесторов, чей вклад в экономику составил свыше 12 трлн тенге:
- по актам прокуратуры за допущенные нарушения к ответственности привлечено 136 должностных лиц;
- прокурорами отказано в согласовании 712 решений госорганов в отношении инвесторов;
- отмечено эффективное использование «прокурорского фильтра» при сопровождении инвестиционных проектов;
- активно функционирует Цифровая инвестиционная платформа, позволяющая отслеживать ход реализации проектов Общенационального пула.
Асылов отчитался о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел.
Доложил президенту о широком внедрении цифровых технологий в борьбе с преступностью, в частности, в поимке разыскиваемых лиц с помощью «умных» видеокамер (количество разыскиваемых снижено на 9,4%).
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по практической реализации принципа «Закон и Порядок», обеспечению законности во всех сферах. Он также подчеркнул важность координации деятельности правоохранительных и других госорганов по противодействию мошенничеству, борьбе с наркобизнесом, профилактике правонарушений в общественных местах.