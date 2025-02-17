Яна Фурман назначена первым замглавы администрации Перми

Алексей Синев окончил Пермский государственный университет по специальности «Социальная работа», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Юриспруденция» и Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт по направлению «Строительство». С 2013 года работал в «Газпром газораспределение Пермь». Кроме того, господин Синев имеет опыт работы в органах власти: в Пермской городской думе, администрации губернатора Пермского края.