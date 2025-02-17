Более 22 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала 2025 года

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Количество иностранных граждан, въехавших без получения виз в Беларусь, с 1 января нынешнего года составило 22 340, сообщает Госпогранкомитет республики.
«Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши», — отметили в погранведомстве.
С 1 июля 2022 года безвизом также могут пользоваться граждане Польши. С того времени поездки в Беларусь совершили более 106 тысяч граждан этой страны.
В целом с весны 2022 года страну посетили боле миллиона жителей Европы. При этом с 19 июля 2024 года безвиз начал действовать для граждан 38 европейских государств.
Госпогранкомитет напомнил, что на данный момент такой режим действует до 31 декабря 2025 года.
Как отмечается на сайте ведомства, граждане всех государств, для которых действует безвиз, могут въезжать через любой автодорожный и железнодорожный международный пункт пропуска.
Пользоваться безвизом можно неограниченное число раз, но есть лимиты по времени пребывания. Для граждан Польши, Литвы, Латвии (в том числе латвийских «неграждан») срок временного пребывания не должен быть более 90 дней со даты въезда. Для граждан остальных 35 государств лимит продолжительности одной поездки — 30 суток со дня въезда.
«В целом количество дней пребывания в Беларуси по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году», — предупреждает Госпогранкомитет.