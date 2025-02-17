Politico: в ЕК бьют тревогу из-за действий главы ЕК по «упрощению» норм ЕС

Собеседники Politico также подчеркивают, что «все было решено на самом верху» и фон дер Ляйен не проинформировала никого о намерении продвигать кампанию по «упрощению» норм ЕС. Многие сотрудники ЕК были поставлены перед фактом только тогда, когда глава ведомства выступила с соответствующим заявлением на неформальном саммите Евросоюза в ноябре 2024 года в Будапеште. Кроме того, работники ЕК «подавлены» тем, что грядущие реформы могут свести на нет результаты их многолетней работы, в частности в сфере «зеленой» политики.