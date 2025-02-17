Politico: в ЕК бьют тревогу из-за действий главы ЕК по «упрощению» норм ЕС

По их мнению, стремительное принятие решений главой ЕК в одностороннем порядке может снизить степень прозрачности осуществляемых реформ и мешает убедиться в их правильности. «Когда мы движемся с такой скоростью, как мы можем быть уверены в том, что делаем все правильно?», — заявил в беседе с изданием один из чиновников ЕС.
Собеседники Politico также подчеркивают, что «все было решено на самом верху» и фон дер Ляйен не проинформировала никого о намерении продвигать кампанию по «упрощению» норм ЕС. Многие сотрудники ЕК были поставлены перед фактом только тогда, когда глава ведомства выступила с соответствующим заявлением на неформальном саммите Евросоюза в ноябре 2024 года в Будапеште. Кроме того, работники ЕК «подавлены» тем, что грядущие реформы могут свести на нет результаты их многолетней работы, в частности в сфере «зеленой» политики.
Как пишет издание, фон дер Ляйен намерена реализовать «масштабную, стремительную и централизованную программу по упрощению» норм и правил ЕС, которая предусматривает смещение приоритета с «зеленой» повестки на повышение конкурентоспособности экономики сообщества. План реформ получил поддержку со стороны бизнеса, некоторых стран ЕС, включая ФРГ и Францию, а также правых политических сил ЕС, в том числе Европейской народной партии.
Politico отмечает, что вначале глава ЕК была намерена подготовить «сводный» законопроект, который объединил бы в себе множество норм, призванных заставить бизнес отвечать за ущерб, причиненный экологии в результате деятельности предприятий. Теперь же программа реформ расширилась «как минимум до пяти комплексных пакетов», которые планируется подготовить в течение 2025 года. ЕК также обратилась к странам ЕС и Европарламенту с просьбой «в ускоренном порядке рассмотреть предложения» фон дер Ляйен.
В то же время, по данным источников издания, работа над программой была приостановлена после того, как председатель ЕК была госпитализирована с пневмонией в январе. На этом фоне собеседник издания среди дипломатов стран ЕС сообщил, что недостаток информации и постоянные изменения, вносимые в план реформ и сроки его реализации, подрывают доверие к фон дер Ляйен.
Будапештский саммит
В ноябре 2024 года лидеры 27 стран Евросоюза провели в Будапеште неформальный саммит, посвященный отношениям с США на фоне победы Дональда Трампа на выборах. По итогам мероприятия была принята Декларация о повышении конкурентоспособности Европы. В частности, она содержит такие пункты, как освобождение компаний от административного бремени, в том числе излишней отчетности, снижение высоких цен на энергоносители, укрепление общего рынка капиталов, расширение НИОКР. Задачи, определенные в документе, предстоит решать в течение следующих пяти лет новому составу ЕК во главе с фон дер Ляйен.
Глава ЕК, выступавшая на пресс-конференции по итогам саммита вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщила, что ведомство рассчитывает разработать первые практические меры по реализации этих планов к июню 2025 года.