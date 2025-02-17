AP: в США отменили увольнение сотен сотрудников NNSA

По данным Ассошиэйтед Пресс, некоторые из уволенных сотрудников узнали об этом только утром в пятницу, когда обнаружили, что их служебные учетные записи заблокированы, а доступ в офис закрыт. Однако уже в ночь на субботу и.о. директора NNSA Тереза Роббинс направила работникам официальное уведомление об отмене увольнений, за исключением 28 человек.