Лавров выразил сожаление, что на ситуацию в мире и Европе пытаются влиять силы, которых не устраивает ход истории, которые хотели бы ее переписать и стать гегемоном на международной арене.
«Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными, прежде всего, в отношении моей страны», — сказал министр на переговорах с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
Но звучали и другие голоса — голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их «обученными животными», не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе «хлипких подозрений», как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
В Мюнхене