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Лавров прокомментировал выступления лидеров стран ЕС в Мюнхене

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными, особенно в отношении России, но звучали и другие голоса — реалистичные, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Лавров выразил сожаление, что на ситуацию в мире и Европе пытаются влиять силы, которых не устраивает ход истории, которые хотели бы ее переписать и стать гегемоном на международной арене.

«Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными, прежде всего, в отношении моей страны», — сказал министр на переговорах с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

Но звучали и другие голоса — голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка.

Сергей Лавров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их «обученными животными», не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе «хлипких подозрений», как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.

В Мюнхене 14—16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.

Лавров Сергей
ЕС