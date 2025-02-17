Лукашенко: частный бизнес должен работать в равных условиях с государственным

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусские власти заинтересованы в том, чтобы частный бизнес, иностранные предприятия, а также госсектор работали в равных условиях, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства сегодня проводит совещание с представителями частных предприятий. В ходе совещания президент отметил, что из-за недобросовестных дельцов появляется недоверие ко всему бизнес-сообществу, однако из-за нескольких негативных случаев государство не собирается возводить барьеры для частников.
«Никаких искусственных барьеров из-за нескольких жуликов государство возводить не будет. Ко всему нужно подходить, опираясь на прагматичность и здравый смысл», — заверил Лукашенко, его слова цитирует пресс-служба главы государства.
По его словам, исходить нужно из интересов экономики, и власть заинтересована в том, чтобы частный бизнес работал на благо страны в равных условиях с государственным.
«Власть в равной степени заинтересована, чтобы частный и государственный секторы, а также иностранные предприятия работали на общее благо людей и страны. Это говорит о том, что мы должны поставить в равные условия частные и государственные формы собственности предприятий. В равные условия», — подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что частный бизнес формирует половину ВВП республики, обеспечивает 37% промышленного производства и на него приходится 37% всех инвестиций.
«Развитие комфортной бизнес-среды — один из приоритетов государственной экономической», — сказал президент.
На совещании с президентом, помимо госчиновников, участвуют представители крупного бизнеса, работающего в республике. Среди них — директор ООО «ПОЖСНАБ» Олег Дерябин, гендиректор ООО «Машиностроительное предприятие “КОМПО” Валентин Пикуль и учредитель Wildberries Татьяна Ким.