Лукашенко: частный бизнес должен работать в равных условиях с государственным

«Власть в равной степени заинтересована, чтобы частный и государственный секторы, а также иностранные предприятия работали на общее благо людей и страны. Это говорит о том, что мы должны поставить в равные условия частные и государственные формы собственности предприятий. В равные условия», — подчеркнул белорусский лидер.