«Барьеров из-за нескольких жуликов не будет». Лукашенко опроверг искусственные барьеры для бизнеса в Беларуси со стороны государства

Президент Александр Лукашенко опроверг искусственные барьеры для бизнеса в Беларуси со стороны государства. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в понедельник, 17 февраля 2025 года в ходе встречи с представителями частных бизнес-структур Беларуси.
Президент констатировал тот факт, что среди предпринимателей, равно как и во всех прочих сферах, встречаются недобросовестные дельцы, чьи единичные проступки нередко бросают тень недоверия на все бизнес-сообщество.
— Но я хочу подчеркнуть: никаких искусственных барьеров из-за нескольких жуликов государство возводить не будет. Ко всему нужно подходить, опираясь на прагматичность и здравый смысл, — приводит слова Александра Лукашенко названный источник.
Также президент особо подчеркнул, что власть заинтересована в том, чтобы в Беларуси развивались и частный, и государственный секторы.
— А также иностранные предприятия работали на общее благо людей и страны, — обобщил Лукашенко.
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