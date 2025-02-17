«Барьеров из-за нескольких жуликов не будет». Лукашенко опроверг искусственные барьеры для бизнеса в Беларуси со стороны государства

Президент Александр Лукашенко опроверг искусственные барьеры для бизнеса в Беларуси со стороны государства. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в понедельник, 17 февраля 2025 года в ходе встречи с представителями частных бизнес-структур Беларуси.