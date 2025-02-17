Что известно о встрече делегаций России и США в Саудовской Аравии

Что известно о переговорах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 февраля подтвердил участие российской стороны в переговорах с США в Саудовской Аравии, а также информацию о дате и месте встречи.
«В рамках понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону было принято совместное решение», — объяснил представитель Кремля выбор места для встречи.
О встрече высокопоставленных лиц из Кремля и Белого дома в Саудовской Аравии 16 февраля сообщало агентство Reuters. Информацию для издания подтвердил экс-председатель комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол. Журналисты предположили, что делегации из двух стран обсудят пути разрешения украинского конфликта и организацию переговоров с участием российского и американского лидеров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 февраля уточнял, что для проведения переговоров глав РФ и США необходимы «особые усилия» — в процессе подготовки необходимо составить повестку встречи и обсудить все нюансы и требования обеих сторон. Полную хронологию сообщений об организации встречи в Эр-Рияде приводят «Ведомости».
Кто будет принимать участие в переговорах
14 февраля агентство Bloomberg сообщало, Россию на встрече представят: помощник президента по внешней политике и экс-посол в США Юрий Ушаков, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Что касается Кирилла Дмитриева, то здесь без комментариев. Я сказал, что по поручению президента вылетают Лавров и Ушаков», — добавил Песков.
По данным Майкла Маккола, в состав американской группы войдут: советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, спецпосланник по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
15 февраля Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Во время беседы представители Кремля и Белого дома договорились поддерживать связь для решения российско-американских проблем, а также заверили друг друга в стремлении урегулировать украинский кризис и конфликты на Ближнем Востоке. Кроме того, Лавров и Рубио условились снять препятствия для деятельности заграничных представительств двух государств.
CNN 17 февраля сообщила, что в переговорах в качестве посредника может выступать Саудовская Аравия. Ранее предполагалось, что Эр-Рияд предоставит только площадку для встречи.
Вероятность привлечения Украины к переговорам
На переговорах США и России в Эр-Риярде Украины не будет. Об этом сообщила NBC со ссылкой на источники среди американских чиновников. Информацию подтвердил источник из команды Владимира Зеленского. В Белом доме отсутствие украинской стороны на встрече с Россией объяснили намерением первоначально провести двусторонние переговоры с представителями Киева и Москвы отдельно, а уже затем организовать общий саммит.
Между тем известно, что Владимир Зеленский в феврале также планирует посетить Саудовскую Аравию. Об этом украинский лидер заявил журналистам 14 февраля. Украинские СМИ 16 февраля рассказали о деятельности делегации из Киева в Эр-Рияде, работу которой возглавляет министр экономики Украины Юлия Свириденко. По данным источников изданий, цель украинской группы — подготовка к визиту Зеленского.
Трамп во время первого объявления о встрече американской и российской стороны в Саудовской Аравии 13 февраля упомянул о приглашении украинских представителей. Стивен Уиткофф также называл делегацию из Киева вероятной стороной переговоров.
Однако на Украине пока никаких заявлений о приглашении на переговоры между США и Россией от представителей власти не делалось. «Я не видел никаких приглашений, чтобы встретиться с какими-то другими посланниками <…> У нас нет никаких бумаг и приглашений», — уточнил Зеленский во время конференции по безопасности в Мюнхене, проходившей
Ожидания сторон от переговоров
Госсекретарь Марко Рубио считает, что одна встреча в Саудовской Аравии не позволит разрешить противостояние между Киевом и Москвой. Белый дом будет ждать от Кремля конкретных действий, заявил он в интервью CBS. Рубио подчеркнул, что участникам конфликта, а также странам-посредникам в его решении «предстоит пройти долгий путь». Политик добавил, что президент США Дональд Трамп заинтересован в устойчивом перемирии, которое обеспечит суверенитет Украины и не приведет к возобновлению военных действий.
Глава МИД России Сергей Лавров 10 февраля заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что в ходе обсуждения путей решения кризиса Россия будет отстаивать свои национальные интересы «не за счет интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен».
Старт организации переговоров между Россией и США дала телефонная беседа российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В ходе беседы они условились продолжать контакты и договорились устроить личную встречу.