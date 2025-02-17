Что известно о встрече делегаций России и США в Саудовской Аравии

На переговорах США и России в Эр-Риярде Украины не будет. Об этом сообщила NBC со ссылкой на источники среди американских чиновников. Информацию подтвердил источник из команды Владимира Зеленского. В Белом доме отсутствие украинской стороны на встрече с Россией объяснили намерением первоначально провести двусторонние переговоры с представителями Киева и Москвы отдельно, а уже затем организовать общий саммит.