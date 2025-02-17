Свердловские власти опровергли информацию об отставке губернатора

«Губернатор — выборная должность. В 2022 году свердловчане избрали Куйвашева губернатором сроком на пять лет. Таким образом, Куйвашев продолжил свою деятельность по развитию Среднего Урала, которую ведет еще с первого губернаторского срока: с 2012 года. Соответствующая работа будет продолжена и впредь в рамках срока полномочий. В ближайшее время у Куйвашева запланированы встречи с федеральными и региональными должностными лицами, поездки по региону, а также за пределы области», — сказала собеседница агентства.