Свердловские власти опровергли информацию об отставке губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Срок полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева истекает лишь через два года, в ближайшее время его ожидает плотный график, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики Свердловской области.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщили о скорой смене главы Свердловской области.
«Губернатор — выборная должность. В 2022 году свердловчане избрали Куйвашева губернатором сроком на пять лет. Таким образом, Куйвашев продолжил свою деятельность по развитию Среднего Урала, которую ведет еще с первого губернаторского срока: с 2012 года. Соответствующая работа будет продолжена и впредь в рамках срока полномочий. В ближайшее время у Куйвашева запланированы встречи с федеральными и региональными должностными лицами, поездки по региону, а также за пределы области», — сказала собеседница агентства.
Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области 29 мая 2012 года. С 2007 по 2011 годы он занимал пост мэра Тюмени, с 2011 по 2012 годы был полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.