«Требует бумажной волокиты». Лукашенко возмутился, что даже после оптимизации осталась 1000 административных процедур

Президент констатировал, что в настоящее время наиболее востребованные процедуры не переведены в полной мере в цифровой формат. К примеру, как подчеркнул Лукашенко, пока не создана система одного окна по таким важным направлениям, как ВЭД, сделки в сфере недвижимости, практика регистрации права на объекты интеллектуальной собственности.