Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Требует бумажной волокиты». Лукашенко возмутился, что даже после оптимизации осталась 1000 административных процедур

Лукашенко возмутился, что и после оптимизации осталась тысяча админпроцедур.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко высказался о том, что в Беларуси даже после проведения оптимизационных мероприятий сохраняются около 1000 административных процедур, которые подразумевают существенную бумажную волокиту.

Соответствующее заявление Лукашенко, как передает БелТА, сделал в понедельник, 17 февраля 2025 года, встречаясь во Дворце Независимости с представителями частных бизнес-структур.

— После двухлетней работы правительства по оптимизации административных процедур их количество сократилось примерно до тысячи (какая-то страшная цифра). Но почти 10% относятся к строительной сфере. Мы отдельно с этим разбираемся и, думаю, разберемся, — приводит слова Александра Лукашенко названный источник.

Президент констатировал, что в настоящее время наиболее востребованные процедуры не переведены в полной мере в цифровой формат. К примеру, как подчеркнул Лукашенко, пока не создана система одного окна по таким важным направлениям, как ВЭД, сделки в сфере недвижимости, практика регистрации права на объекты интеллектуальной собственности.

— Все это требует бумажной волокиты, — сказал белорусский президент.

Обобщая Александр Лукашенко отдельно подчеркнул назревшую необходимость качественной модернизации в вопросах развития экосистемы для бизнеса.

Ранее мы писали о том, что у российского актера Юры Борисова обнаружились белорусские корни (тут про то, что связывает номинанта на «Оскар»-2025 с Беларусью).