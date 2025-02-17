«Требует бумажной волокиты». Лукашенко возмутился, что даже после оптимизации осталась 1000 административных процедур

Президент Александр Лукашенко высказался о том, что в Беларуси даже после проведения оптимизационных мероприятий сохраняются около 1000 административных процедур, которые подразумевают существенную бумажную волокиту.
Соответствующее заявление Лукашенко, как передает БелТА, сделал в понедельник, 17 февраля 2025 года, встречаясь во Дворце Независимости с представителями частных бизнес-структур.
— После двухлетней работы правительства по оптимизации административных процедур их количество сократилось примерно до тысячи (какая-то страшная цифра). Но почти 10% относятся к строительной сфере. Мы отдельно с этим разбираемся и, думаю, разберемся, — приводит слова Александра Лукашенко названный источник.
Президент констатировал, что в настоящее время наиболее востребованные процедуры не переведены в полной мере в цифровой формат. К примеру, как подчеркнул Лукашенко, пока не создана система одного окна по таким важным направлениям, как ВЭД, сделки в сфере недвижимости, практика регистрации права на объекты интеллектуальной собственности.
— Все это требует бумажной волокиты, — сказал белорусский президент.
Обобщая Александр Лукашенко отдельно подчеркнул назревшую необходимость качественной модернизации в вопросах развития экосистемы для бизнеса.
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