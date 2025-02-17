Мэр Новосибирска рассказал о развитии зелёных зон в городе и судьбе пескобазы

— У нас большое желание провести работу в районе пескобазы. На каком-то этапе наличие песка там было востребовано, однако сейчас запросы от жителей и наши пожелания, которые с запросами совпадают, говорят о том, что песок надо оттуда убирать, продолжать набережную, чтобы горожане могли комфортно гулять. Может быть, пешеходизация уйдет и в это направление очень серьезным потоком, чтобы горожане могли комфортно гулять, проводить время, — отметил мэр мегаполиса.