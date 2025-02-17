Мэр Новосибирска рассказал о развитии зелёных зон в городе и судьбе пескобазы

Максим Кудрявцев подробно рассказал о планах благоустройства зелёных зон в Новосибирске. Градоначальник подчеркнул, что в 2024 году было сделано многое, но город продолжает развиваться и становиться более комфортным для его жителей и гостей.
— В 2024 году мы сдали много парков и скверов: это и Первомайский сквер, который в незавершённом виде был под окнами мэрии, и Сквер героев Донбасса, а также другие проекты. Конечно, мы строим планы на 2025 и последующие годы, — проинформировал Максим Кудрявцев.
Сейчас власти Новосибирска особое внимание уделяют реке Оби и работают над проектом «Усть-Тула». В планах этого года начать благоустраивать парк «Чемской берег» в Кировском районе. Не отказываются и от планов на новые общественные пространства.
— У нас большое желание провести работу в районе пескобазы. На каком-то этапе наличие песка там было востребовано, однако сейчас запросы от жителей и наши пожелания, которые с запросами совпадают, говорят о том, что песок надо оттуда убирать, продолжать набережную, чтобы горожане могли комфортно гулять. Может быть, пешеходизация уйдет и в это направление очень серьезным потоком, чтобы горожане могли комфортно гулять, проводить время, — отметил мэр мегаполиса.
Градоначальник также обозначил, что важным является обустройство сквера имени Бугакова, сквера имени Демакова и других. Благоустройство таких территорий рассматривают в рамках проекта «Город без окраин». По словам мэра, он предполагает, что город должен быть комфортным на любой его территории, и чтобы новосибирцы могли отдохнуть в равных условиях.