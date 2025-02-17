Reuters узнал о вопросах США к странам Европы по гарантиям для Украины

6. Какие дополнительные возможности, оборудование и средства для технического обслуживания вы готовы предоставить Украине, чтобы улучшить ее переговорные позиции и усилить давление на Россию? Что еще вы готовы сделать для ужесточения санкций в отношении России, включая более строгое соблюдение рестрикций и более целенаправленное воздействие на третьи страны?