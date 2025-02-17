Reuters узнал о вопросах США к странам Европы по гарантиям для Украины

Эти вопросы оказались в распоряжении агентства Reuters, которое предлагает ознакомиться с ними.
1. Какая гарантия безопасности, поддерживаемая Европой, станет достаточным сдерживающим фактором для России, а также обеспечит надежное мирное урегулирование?
2. Какие европейские и/или третьи страны могли бы или хотели бы участвовать в мирном соглашении? Есть ли какие-то незаменимые в этом плане страны? Согласится ли ваша страна разместить свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования?
3. Какой по размеру контингент под руководством Европы могли бы развернуть на Украине вооруженные силы третьих стран в рамках мирного соглашения? Как и где будут размещены эти силы и на какой срок?
4. К каким действиям должны быть готовы США, союзники и партнеры, если Россия атакует эти силы?
5. Что вы можете потребовать от США для своего участия в мероприятиях по обеспечению безопасности, а именно какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы от США?
6. Какие дополнительные возможности, оборудование и средства для технического обслуживания вы готовы предоставить Украине, чтобы улучшить ее переговорные позиции и усилить давление на Россию? Что еще вы готовы сделать для ужесточения санкций в отношении России, включая более строгое соблюдение рестрикций и более целенаправленное воздействие на третьи страны?