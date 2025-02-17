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Reuters узнал о вопросах США к странам Европы по гарантиям для Украины

США предложили европейским правительствам ответить на ряд вопросов о том, что им потребуется, в том числе от Соединенных Штатов, для предоставления Украине гарантий безопасности.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Эти вопросы оказались в распоряжении агентства Reuters, которое предлагает ознакомиться с ними.

1. Какая гарантия безопасности, поддерживаемая Европой, станет достаточным сдерживающим фактором для России, а также обеспечит надежное мирное урегулирование?

2. Какие европейские и/или третьи страны могли бы или хотели бы участвовать в мирном соглашении? Есть ли какие-то незаменимые в этом плане страны? Согласится ли ваша страна разместить свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования?

3. Какой по размеру контингент под руководством Европы могли бы развернуть на Украине вооруженные силы третьих стран в рамках мирного соглашения? Как и где будут размещены эти силы и на какой срок?

4. К каким действиям должны быть готовы США, союзники и партнеры, если Россия атакует эти силы?

5. Что вы можете потребовать от США для своего участия в мероприятиях по обеспечению безопасности, а именно какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы от США?

6. Какие дополнительные возможности, оборудование и средства для технического обслуживания вы готовы предоставить Украине, чтобы улучшить ее переговорные позиции и усилить давление на Россию? Что еще вы готовы сделать для ужесточения санкций в отношении России, включая более строгое соблюдение рестрикций и более целенаправленное воздействие на третьи страны?