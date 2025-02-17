В Ростовской области назначили первого заместителя губернатора региона

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Алексея Господарева на пост первого заместителя главы региона. Об этом стало известно сегодня, 17 февраля.
Новый управленец будет курировать вопросы экономического, инвестиционного развития региона, международного и межрегионального сотрудничества, имущественно-земельных отношений и торговой деятельности.
— Надеюсь на плодотворную работу и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Добавим, ранее Алексей Господарев много лет работал в органах власти федерального уровня. Чиновник занимался развитием сельского хозяйства, промышленности и энергетики страны. Работал на дипломатических должностях в МИД России. Отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Алексей Господарев — уроженец Белой Калитвы, имеет образование в сфере международных отношений и экономики.