В Ростовской области назначили первого заместителя губернатора региона

Добавим, ранее Алексей Господарев много лет работал в органах власти федерального уровня. Чиновник занимался развитием сельского хозяйства, промышленности и энергетики страны. Работал на дипломатических должностях в МИД России. Отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.