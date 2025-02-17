Соснин провел важные кадровые перестановки в мэрии Перми

ПЕРМЬ, 17 февраля, ФедралПресс. Замглавы администрации Перми по функционально-целевому блоку «Управление планированием и финансами» Яну Фурман официально утвердили в должности первого вице-мэра. В то же время выходца из АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Синева назначили куратором по вопросам развития территории и земельно-имущественным отношениям.