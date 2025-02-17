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Соснин провел важные кадровые перестановки в мэрии Перми

ПЕРМЬ, 17 февраля, ФедралПресс. Замглавы администрации Перми по функционально-целевому блоку «Управление планированием и финансами» Яну Фурман официально утвердили в должности первого вице-мэра. В то же время выходца из АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Синева назначили куратором по вопросам развития территории и земельно-имущественным отношениям.

«С 17 февраля Яна Фурман также продолжит курировать функционально-целевой блок “Управление планированием и финансами”, — пояснил в городской администрации.

Алексей Синев имеет три высших образования. Он выпускник Пермского госуниверситета по специальности «Социальная работа», РАНХиГС по направлению «Юриспруденция» и Невинномысского государственного гуманитарно-технического института по направлению «Строительство».

С 2013 года Синев трудился гендиректором в АО «Газпром газораспределение Пермь». Помимо этого он работал в органах госвласти: гордуме Перми и администрации губернатора Прикамья.

Напомним, о возможном повышении Яны Фурман стало известно еще на прошлой неделе. Сообщалось также, что с 18 февраля новым начальником департамента градостроительства и архитектуры Перми должны назначить Анну Лебедеву, которая сменит на этом посту Марию Норову.

Ранее «ФедералПресс» писал первый зам Сонина Ольга Андрианова перешла на работу на должность главы Пермского округа. В начале этого года она сменила действующего на тот момент руководителя территории Владимира Цветова.