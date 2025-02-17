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Лавров и Ушаков посетят Эр-Рияд для переговоров с США

Помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вылетят в Эр-Рияд, где 18 февраля встретятся с делегацией США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмирий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента [России Владимира] Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков», — сказал он.

По его словам, переговоры будут посвящены восстановлению «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

14 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных представителей Москвы, Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии. Украинский лидер Владимир Зеленский подтверждал запланированный визит, но называл его целью обмен пленными.

переговоры
дипломатия