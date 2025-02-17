Кремль объяснил выбор места для переговоров России и США

Как отметил Песков, о возможности встречи на высшем уровне в Саудовской Аравии ранее упоминал президент США Дональд Трамп. «Вот в рамках такого понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону, было принято такое совместное решение», — отметил он.