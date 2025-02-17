Берик Уали назначен акимом Абайской области

Об этом сегодня, 17 февраля 2025 года, стало известно из сайта Акорды.
«Назначить Уали Берика акимом Абайской области, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в указе, который подписал президент.
Берик Уали родился в 1977 году на востоке Казахстана. Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Т. Жургенова по специальности «Киноведение», Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Журналистика» (магистратура), Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «Правоведение».
Трудовую деятельность начал в 1997 году репортером информационной программы «Новости Алматы» телекомпании «Таң».
1998−1999 гг. — выпускающий редактор информационной программы «Новости» телеканала «НТК».
2000−2007 гг. — главный редактор информационной программы новостей «Информбюро» телерадиокомпании «31 Канал», автор-ведущий программы «Еркін сөз», главный редактор-ведущий политического ток-шоу «Дода».
2007−2012 гг. — корреспондент службы новостей дирекции информационных программ АО «Агентство “Хабар”, ведущий информационно-аналитической программы “Бетпе-бет”.
2009−2012 гг. — руководитель антикоррупционного медиацентра ТОО «Нұр-Медиа» при партии «Нур Отан».
2012−2015 гг. — руководитель пресс-службы — заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области; руководитель Управления внутренней политики и по делам религии.
2015−2016 гг. — советник первого заместителя Председателя партии «Нур Отан».
2016−2018 гг. — советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, директор департамента информационного обеспечения.
2017−2018 гг. — ведущий общественно-политического ток-шоу «1-студия» национального телеканала «Қазақстан».
2018−2019 гг. — руководитель Управления внутренней политики Жамбылской области.
2019−2022 гг. — пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.
2022−2023 гг. — председатель Правления АО «Агентство “Хабар”.
12 сентября 2023 года распоряжением Главы государства назначен советником Президента Республики Казахстан — Пресс-секретарем Президента.
Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» (2011). Награжден орденами «Парасат» (2024), «Құрмет» (2019), Благодарностью Президента РК (2021), нагрудным знаком Администрации Президента «Мінсіз қызметі үшін» (2022) и 5 юбилейными медалями.