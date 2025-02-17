Берик Уали назначен акимом Абайской области

Берик Уали родился в 1977 году на востоке Казахстана. Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Т. Жургенова по специальности «Киноведение», Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Журналистика» (магистратура), Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «Правоведение».