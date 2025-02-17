В домах Приднестровья нет горячей воды из-за ограниченных поставок газа

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Горячей воды нет в домах Приднестровья из-за ограниченных поставок газа, заявил в понедельник первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.
«Подача горячей воды по-прежнему недоступна. Это связано с ограниченным объемом поступающего в республику газа. Ежесуточный расход для обеспечения им граждан и выработки электроэнергии для бытовых нужд — около 3 миллионов кубов», — приводит пресс-служба главы ПМР слова Оболоника, которые он произнес на заседании оперштаба.
Вице-премьер ПМР также сообщил, что уже после возобновления поставок газа в Приднестровье с 1 февраля они были на три дня прерваны. «Приднестровцы этого не ощутили, благодаря комплексу своевременно принятых мер», — отметил Оболоник.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.