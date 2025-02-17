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Переговоры с США и возможность возвращения западных брендов. Темы брифинга Пескова

Переговоры между Россией и США, возможность возвращения западных брендов и спецоперация на Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

«В остальной части будут закрытые беседы, закрытые совещания, обычная внутренняя работа главы государства».

О переговорах с США

Глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США.

Они будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую сторону.

У Лаврова и Ушакова в Эр-Рияде будет возможность для предоставления срочных докладов Путину по встрече.

Российская делегация на переговорах с представителями США будет готова обсудить и обстановку на Ближнем Востоке, «если как-то будет затрагиваться эта тема».

О спецоперации и возможности переговоров с Украиной

Спецоперация продолжается, международные эксперты видят и фиксируют ее динамику.

Кремль считает преждевременным обсуждать, может ли Европа участвовать в переговорах по Украине.

Никаких «предметных переговоров» по размещению миротворцев на Украине пока «никто не вел».

Кремль назвал «положительным фактом» разговоры среди европейцев о необходимости остановки конфликта на Украине.

О возможности возвращения западных брендов в Россию

Западные бренды смогут вернуться в Россию на конкурентной основе, это было бы в интересах потребителей.

О Мюнхенской конференции

Пока преждевременно делать какие-то выводы на основе заявлений европейских политиков на Мюнхенской конференции: «Но мы все заявления фиксируем».

О задержании американца во Внуково

Оперативное разрешение ситуации с задержанным во Внуково американцем связано в том числе с восстановлением отношений между Россией и США.

Песков Дмитрий
переговоры