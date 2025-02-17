Переговоры с США и возможность возвращения западных брендов. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.
«В остальной части будут закрытые беседы, закрытые совещания, обычная внутренняя работа главы государства».
О переговорах с США
Глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США.
Они будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую сторону.
У Лаврова и Ушакова в Эр-Рияде будет возможность для предоставления срочных докладов Путину по встрече.
Российская делегация на переговорах с представителями США будет готова обсудить и обстановку на Ближнем Востоке, «если как-то будет затрагиваться эта тема».
О спецоперации и возможности переговоров с Украиной
Спецоперация продолжается, международные эксперты видят и фиксируют ее динамику.
Кремль считает преждевременным обсуждать, может ли Европа участвовать в переговорах по Украине.
Никаких «предметных переговоров» по размещению миротворцев на Украине пока «никто не вел».
Кремль назвал «положительным фактом» разговоры среди европейцев о необходимости остановки конфликта на Украине.
О возможности возвращения западных брендов в Россию
Западные бренды смогут вернуться в Россию на конкурентной основе, это было бы в интересах потребителей.
О Мюнхенской конференции
Пока преждевременно делать какие-то выводы на основе заявлений европейских политиков на Мюнхенской конференции: «Но мы все заявления фиксируем».
О задержании американца во Внуково
Оперативное разрешение ситуации с задержанным во Внуково американцем связано в том числе с восстановлением отношений между Россией и США.