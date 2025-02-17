Economist узнал, что Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

NBC News со ссылкой на источники сообщал, что США предложили Украине после окончания боевых действий разместить на ее территории свои войска для обеспечения безопасности в обмен на разработку 50% редкоземельных минералов. Инициатива вызвала резонанс в европейских дипломатических кругах «из-за своей дерзости» и готовности Киева рассмотреть ее, писала The Washington Post. Со слов источников, документ, который отказался подписать Зеленский, был скорее меморандумом о взаимопонимании, «регулируемым законодательством Нью-Йорка», а не крупным международным соглашением и не имел бы юридической силы.