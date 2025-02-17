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NBC: США могут ввести войска на Украину для защиты безопасности добычи полезных ископаемых

Администрация Дональда Трампа предложила Украине предоставить США право собственности на 50% редкоземельных минералов страны. Какие обязательства она готова взять на себя, выяснил американский канал NBCNews.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Если США получат в собственность 50% редкоземельных минералов Украины, Киев сможет возместить Вашингтону расходы на вооружение и многомиллиардную поддержку, предоставленную ему с февраля 2022 года, говорится в статье.

Сейчас многие полезные ископаемые Украины находятся в районах, которые контролируются российскими войсками, подчеркнули три американских чиновника.

Однако администрация Трампа дала понять, что в случае мирного урегулирования конфликта на Украине она готова разместить там американские войска для охраны добычи полезных ископаемых.

Об этом NBCNews рассказали четыре американских чиновника.

В феврале Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что он рассматривает доступ к полезным ископаемым в качестве «гарантии безопасности».

Я хочу обеспечить безопасность редкоземельных элементов. Мы вкладываем в это сотни миллиардов долларов. У них много редкоземельных элементов, и я хочу, чтобы редкоземельные элементы были в безопасности.

Дональд Трамп
президент США

Тем не менее на прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет сказал, что американские войска не будут размещены на Украине в рамках каких-либо гарантий безопасности.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс интервью The Wall Street Journal в четверг признался, что отправка американских войск на Украину «обсуждается», только если Россия не будет добросовестно вести переговоры о заключении мирного соглашения. Однако позднее он опроверг свои слова, заявив, что интервью с ним было неверно интерпретировано. Он подчеркнул, что «это война только между Россией и Украиной», а обсуждение возможности отправки американского контингента на Украину абсурдно. По его словам, военные США могут находиться в зонах конфликтов, только если это отвечает национальным интересам и безопасности США.