NBC: США могут ввести войска на Украину для защиты безопасности добычи полезных ископаемых

Если США получат в собственность 50% редкоземельных минералов Украины, Киев сможет возместить Вашингтону расходы на вооружение и многомиллиардную поддержку, предоставленную ему с февраля 2022 года, говорится в статье.
Сейчас многие полезные ископаемые Украины находятся в районах, которые контролируются российскими войсками, подчеркнули три американских чиновника.
Об этом NBCNews рассказали четыре американских чиновника.
В феврале Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что он рассматривает доступ к полезным ископаемым в качестве «гарантии безопасности».
Я хочу обеспечить безопасность редкоземельных элементов. Мы вкладываем в это сотни миллиардов долларов. У них много редкоземельных элементов, и я хочу, чтобы редкоземельные элементы были в безопасности.
Тем не менее на прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет сказал, что американские войска не будут размещены на Украине в рамках каких-либо гарантий безопасности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс интервью The Wall Street Journal в четверг признался, что отправка американских войск на Украину «обсуждается», только если Россия не будет добросовестно вести переговоры о заключении мирного соглашения. Однако позднее он опроверг свои слова, заявив, что интервью с ним было неверно интерпретировано. Он подчеркнул, что «это война только между Россией и Украиной», а обсуждение возможности отправки американского контингента на Украину абсурдно. По его словам, военные США могут находиться в зонах конфликтов, только если это отвечает национальным интересам и безопасности США.