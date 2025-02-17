NBC: США могут ввести войска на Украину для защиты безопасности добычи полезных ископаемых

Вице-президент США Джей Ди Вэнс интервью The Wall Street Journal в четверг признался, что отправка американских войск на Украину «обсуждается», только если Россия не будет добросовестно вести переговоры о заключении мирного соглашения. Однако позднее он опроверг свои слова, заявив, что интервью с ним было неверно интерпретировано. Он подчеркнул, что «это война только между Россией и Украиной», а обсуждение возможности отправки американского контингента на Украину абсурдно. По его словам, военные США могут находиться в зонах конфликтов, только если это отвечает национальным интересам и безопасности США.