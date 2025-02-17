Мэр Краснодара предупредил жителей о тонком льде на водоёмах

«Всех взрослых прошу быть начеку. Мы продолжим мониторинг, будем следить по камерам за выходом жителей на лед, проводить беседы в школах. Но и родители обязаны объяснять детям правила поведения», — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале (18+).