Мэр Краснодара предупредил жителей о тонком льде на водоёмах

Мэр Краснодара Евгений Наумов предупредил жителей о том, что лёд на городских водоёмах тонкий. Его толщина сейчас составляет 1,5 см, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на соцсети главы крайцентра.
Градоначальник сообщил, что в субботу, 15 февраля, заметили пешеходов, переходящих по заледеневшему покрову. Служба спасения проводила рейд в течение выходных и сегодня, 17 февраля, снова заступила на дежурство.
Наумов предупредил родителей о том, что чаще всего дети проходят в районе Карасунов, Покровских озер, водоема возле Восточно-Кругликовской улицы. Эти места являются приоритетными для обхода спасателей.
«Всех взрослых прошу быть начеку. Мы продолжим мониторинг, будем следить по камерам за выходом жителей на лед, проводить беседы в школах. Но и родители обязаны объяснять детям правила поведения», — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале (18+).
Наумов призвал жителей сообщать, если кто-то вышел на лед, по номеру 112.
Напомним, что ночью 17 февраля спецтехника обрабатывала остановки, тротуары и пешеходные переходы для борьбы с гололедом в Краснодаре. Всего за сутки на улицы крайцентра высыпали более 186 тонн песко-соляной смеси.