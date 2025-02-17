Почти 150 тысяч южноуральских семей получили выплаты при рождении детей

Так, Челябинская область в рамках первого регионального проекта потратила на выплаты 25 миллиардов рублей, при этом из федеральной казны было выделено почти 20 миллиардов. «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предполагала такие выплаты, как областной материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная выплата за первенца, а также выплата каждый месяц в случае появления третьего и последующих детей.