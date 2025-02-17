Почти 150 тысяч южноуральских семей получили выплаты при рождении детей

За это время ежегодно финансовая помощь охватила свыше 80 тысяч семей региона. Об этом рассказали в пресс-службе областного министерства социальных отношений.
Так, Челябинская область в рамках первого регионального проекта потратила на выплаты 25 миллиардов рублей, при этом из федеральной казны было выделено почти 20 миллиардов. «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предполагала такие выплаты, как областной материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная выплата за первенца, а также выплата каждый месяц в случае появления третьего и последующих детей.
Министр социальный отношений Наталья Лугачева отметила важность реализации всего нацпроекта «Демография». Прежде всего значимо то, что он помог сформировать целую систему мер социальной поддержки семей с детьми.
«Благодаря национальному проекту “Демография” семьи получили значительную финансовую помощь от государства, а инструменты поддержки показали свою востребованность и эффективность. Несмотря на его завершение, весь объем финансовой помощи семьям сохраняется теперь в формате нового национального проекта», — прокомментировала Лугачева.
Так, за прошедшие годы 149475 семей получили единовременную выплату за рождение ребенка. На это было потрачено 664,84 миллиона рублей. При этом с 2021 года новоиспеченные родители получали единую сумму в 6000 рублей, которая ежегодно индексировалась. В настоящее время ее размер вырос до 6879 рублей.
«С 1 января 2023 года введено единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое заменило ряд ранее действовавших мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе выплату на третьего и последующих детей», — отметили в региональном минсоцотношений.
В ведомстве добавили, что до конца текущего года будет идти «переходный» период. Это означает, что семьи, где третий и последующие дети появились до 1 января 2023 года, будут получать деньги, пока ребенку не исполнится три года.
Если говорить об областном маткапитале, то с 2019 по 2024 год его выплатили 20708 семьям. За время действия регпроекта сумма выросла более чем в два раза.
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