Ильсур Метшин: «Реконструкция Горьковского шоссе войдет в историю города»

Кировский и Московский районы динамично застраиваются современными многоквартирными домами. В 2024 году было введено девять новых МКД. Капитально отремонтировано 47 зданий. А улучшение дорожной инфраструктуры в этой части города оказалось самым масштабным за последние годы. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава администрации районов Владимир Жаворонков.
Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что завершение реконструкции Горьковского шоссе войдет в историю города, как один из самых крупных и сложных дорожных проектов. На сегодня это качественная и безопасная дорога, обеспечивающая развитие не только Кировского района, но и западной части казанской агломерации. Магистраль ощутимо сократила время в пути до центра города, обеспечив задел на много лет вперед.
Всего за минувший год в районах отремонтировали свыше 733 тысяч кв.м дорожного полотна общей протяженностью более 22 километров. «Особые слова благодарности мы получаем от жителей за отремонтированную дорогу по улице Нурихана Фаттаха. Она является центральной артерией для более чем 30 тысяч жителей микрорайона Салават Купере», — рассказал Владимир Жаворонков. А ремонт улицы Затонской позволил восстановить подъездные пути к железнодорожному переезду.
По итогам минувшего года в Кировском и Московском районах введены девять новых домов на 1627 квартир общей площадью 122 тысячи кв.м. В настоящее время выданы разрешения на строительство еще 19 МКД на 5445 квартир общей площадью более 430 тысяч кв.м. Семь из них планируется сдать уже в текущем году.
В 47 домах сделали капитальный ремонт. Помимо обновления фасадов в зданиях поменяли инженерные системы, кровли, входные группы. Таким образом, условия проживания были улучшены для 8,5 тыс. горожан.
Помимо этого в жилых массивах районов было построено современных 10 площадок ТКО, отметил глава администрации.
Лилия Маркелова.