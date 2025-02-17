Ильсур Метшин: «Реконструкция Горьковского шоссе войдет в историю города»

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что завершение реконструкции Горьковского шоссе войдет в историю города, как один из самых крупных и сложных дорожных проектов. На сегодня это качественная и безопасная дорога, обеспечивающая развитие не только Кировского района, но и западной части казанской агломерации. Магистраль ощутимо сократила время в пути до центра города, обеспечив задел на много лет вперед.