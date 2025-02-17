Финляндия достроит забор на границе с Россией раньше срока

200 км — это около 15% всей длины финско-российской границы, составляющей почти 1,3 тыс. км. Власти Финляндии решили укрепить границу после ввода российских войск на Украину. Подготовительные работы начались осенью 2023 года. В марте 2024-го для ускорения строительства правительство выделило €74 млн. В сентябре того же года высоту ограждения увеличили на полметра — до 3,5 м.