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Финляндия достроит забор на границе с Россией раньше срока

Строительство забора длинной в 200 км на границе Финляндии и России продвигается быстрее запланированного графика, заявил начальник финской пограничной службы Маркку Хассинен. По его словам, основная часть работ по возведению заграждения завершится в 2025 году.

Источник: Kaakkois-Suomen raja

«Строительство ограждения будет в основном завершено в этом году. Лишь некоторые участки будут доделаны в 2026 году», — сообщил господин Хассинен (цитата по ТАСС). Ранее ожидалось, что строительство забора на границе завершат к концу следующего года.

200 км — это около 15% всей длины финско-российской границы, составляющей почти 1,3 тыс. км. Власти Финляндии решили укрепить границу после ввода российских войск на Украину. Подготовительные работы начались осенью 2023 года. В марте 2024-го для ускорения строительства правительство выделило €74 млн. В сентябре того же года высоту ограждения увеличили на полметра — до 3,5 м.