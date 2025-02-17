Как президента Узбекистана встретили в Эль-Кувейте — фото

Сегодня президент Узбекистана и Эмир Кувейта проведут переговоры на высшем уровне. На повестке саммита — вопросы дальнейшего углубления узбекско-кувейстких отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционно-финансовой и культурно-гуманитарной сферах.