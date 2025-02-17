Как президента Узбекистана встретили в Эль-Кувейте — фото

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха прибыл в эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы республики.
В международном аэропорту Эль-Кувейта его встретили Эмир Шейх Мишааль ас-Сабах, Наследный принц Шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах и другие официальные лица.
«В честь прибытия лидера Узбекистана был выстроен почетный караул, подняты государственные флаги, прозвучали государственные гимны двух стран. Президент обошел строй почетного караула. Затем главы государств поприветствовали членов официальных делегаций и представителей дипломатического корпуса», — говорится в сообщении.
В эмирском терминале аэропорта состоялась краткая беседа между лидерами.
Сегодня президент Узбекистана и Эмир Кувейта проведут переговоры на высшем уровне. На повестке саммита — вопросы дальнейшего углубления узбекско-кувейстких отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционно-финансовой и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам мероприятий примут ряд межправительственных и межведомственных соглашений.