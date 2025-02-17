В Ростовской области задержали третьего по счету заместителя губернатора

В Ростовской области стало известно о задержании третьего по счету заместителя губернатора. Это официально подтвердили в донском правительстве и пресс-службе УФСБ России по региону.
Власти и силовики сообщили о задержании заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. Предварительно, чиновника заподозрили в превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при выдаче субсидий компаниям с тяжелым финансовым состоянием.
Напомним, ранее на Дону также задержали, а потом арестовали заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Следствие в отношении чиновника начали в рамках статей о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Кроме этого, сообщалось о задержании и аресте заместителя губернатора — министра финансов региона Лилии Федотовой. Главу донского минфина заподозрили в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.
Добавим, также сейчас проводятся обыски в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области.